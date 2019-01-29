Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре ЗКО состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены результаты работы за истекший год. Так, было отмечено, что криминогенная ситуация в области характеризуется снижением уголовных правонарушений на 11% (с 12 420 до 11 105). - Расширение практики применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, способствовала снижению на 33 % количества лиц, содержавшихся под стражей. В электронном формате зарегистрировано 1239 уголовных правонарушений, из которых 500 направлены в суд. Мерами координации в исправительных учреждениях 10 предпринимателей создали рабочие места, обеспечив занятость 263 осужденных. Это способствовало возмещению ими в бюджет 59 млн тенге. Совместно с судебными исполнителями взыскано 31 млн тенге уголовных штрафов, - сообщается на сайте прокуратуры ЗКО. Также стало известно, что в социально-экономической сфере в пользу более тысячи лиц взыскано 40 млн. тенге пенсионных отчислений. Блокировано 8 опасных сообществ в соцсетях, в которых состояли 34 ученика. Путем пересмотра судебных актов по административным делам предотвращены потери государства на сумму 6 млн тенге. По данным сайта прокуратуры ЗКО, верховным судом удовлетворено 7 кассационных протестов по гражданским делам, инициированных прокуратурой области, а также по нарушениям, выявленным в ходе судебного рассмотрения, 4 лица привлечены к уголовной ответственности. По линии исполнительного производства актами надзора в бюджет взыскано 123 млн тенге, к административной ответственности привлечено 23 лица, к дисциплинарной 71, прекращена деятельность двух частных судебных исполнителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.