Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны с выводами обвинения и просили суд оправдать их.

Так, приговором суда Кайрату Намазбаеву как организатору преступной группировки было назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Он был признан виновным по статьям 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхожденияТимур Калиев, начальник завода Оренбургской области, был приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет. Он был признан виновным по статьям 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", 218 УК РК "". Жандоса Каирбаева суд признал виновным по статьям 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", 218 УК РК "", 264 УК РК "" и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Айбека Балтурманова суд также признал виновным по аналогичным статьям и он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Свой срок осужденный должен будет отбыть в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Нурлана Кенженова суд также приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системе средней безопасности. Он был признан виновным по этим же статьям. Бахытжан Жакатаев был приговорен к 5 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статьям 216 УК РК "". Кроме того, суд постановил удовлетворить иск прокурора частично. Теперь осужденные должны будут выплатить 539 млн тенге в доход государства, а также конфисковать имущество у подсудимых, добытое преступным путем, на сумму 3 млрд 925 млн тенге. Стоит отметить, что приговор суда возмутил подсудимых, их родных и адвокатов. – Суд превратился в нотариус. Здесь просто подтвердили версию обвинения. Все, что было здесь сказано и сделано, все было в угоду следствию. Нас просто заказали. Мы мешали определенным людям. Полтора года назад начальник КНБ уже озвучил мне срок, который мне сегодня вынесли. Это верх беззакония. Вы все кого-то боитесь. Дело сфабриковано, - возмутился приговором Кайрат Намазбаев. Выяснилось, что сторона защиты намерена подать апелляцию и обжаловать вынесенный приговор. – Мы однозначно будем обжаловать приговор. Не соблюдены ни уголовно-процессуальное законодательство, ни уголовный закон. Даже студент первого курса юридического факультета знает, что в деле не могут быть два обвинительных акта. Здесь такой факт имеет место быть. Приговор вынесен один. Это вообще нонсенс. Мы не можем этого понять. Эта вопиющий факт нарушения закона. Некоторым осужденным даже не было предъявлено обвинение. Суду мы это говорили. Как можно человека судить, если ему не предъявлено обвинение? Как суд имел право осудить? Нет обвинения - не должно быть и дела. Очень обидно за суд. Мы рассчитывали на оправдательный приговор, - заявил адвокат Рашид Хисаметдинов. Этого же мнения придерживаются и адвокаты осужденных. Приговор в законную силу не вступил.