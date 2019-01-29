MeXf2YeRN3E Неизвестный лихач черном автомобиле неизвестной марки безнаказанно разъезжает по поверхности реки Урал. На кадры очевидцев гонщик уже попадает вторые сутки. Полицейские Атырау просят горожан, обративших внимание на лихача, сообщить номер и марку авто в службу "102" для последующего оформления административного протокола. В настоящее время специалисты ЦОУ разыскивают нарушителя по записям камер видеонаблюдения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ