Хорошо оборудованная эмбриологическая лаборатория и высококлассные специалисты медицинского центра позволяют провести следующие манипуляции: • стимуляция овуляции; • экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); • ИКСИ, ПИКСИ, вспомогательный хетчинг; • TESA/PESA; • предимплантационная генетическая диагностика (ПГД); • криоконсервация и хранение спермы, ооцитов, эмбрионов; • донорские программы и суррогатное материнство.

«Экомед» является первой клиникой, где провели ЭКО в Казахстане и Центральной Азии. История медучреждения берет свое начало с открытия первого филиала в Алматы в апреле 1995 года. Специалисты клиники работают в области репродуктивной медицины более 25 лет и помогли появиться на свет тысячам детей в семьях с самыми безнадежными формами бесплодия. «Экомед» имеет свой криобанк для хранения замороженного биоматериала и эмбрионов. Одним из направлений является использование донорских материалов в цикле ЭКО. По Казахстану помимо Алматы насчитываются 7 центров в Астане, Атырау, Актобе, Актау, Кызылорде, Шымкенте и Таразе. Клиника «Экомед» проводит процедуру ЭКО по квоте, то есть пары, не имеющие собственных детей, могут пройти процедуру совершенно бесплатно. Стоит отметить, что специалисты клиники регулярно выезжают в регионы, проводят консультации для женщин с диагнозом бесплодия и совместно подбирают альтернативные методы лечения. При необходимости пациенткам назначается процедура ЭКО. Так, например, филиал клиники в Атырау полностью оснащен собственной лабораторией. Семейным парам нет необходимости куда-либо ехать, все необходимые процедуры и манипуляции проводят на месте. Атырауская клиника лечит все виды женского и мужского бесплодия и помогла многим семейным парам, проживающим в регионе, стать счастливыми родителями. Ее высокая репутация завоевала доверие клиентов также из ближнего и дальнего зарубежья. - Основная цель нашего центра - лечение бесплодия, беременность и рождение здорового ребенка. Мы помогаем парам лечить бесплодие с помощью эффективных вспомогательных репродуктивных технологий. Наша клиника полностью оборудована новейшей аппаратурой для проведения ЭКО, - рассказала- Женщины у нас могут сдать все необходимые для обследования анализы, сделать эхоскопию для проверки проходимости маточных труб. Мужчины также могут сдать сперму на анализ, получить консультацию и лечение у андролога.Следует отметить, что коллектив клиники состоит из врачей, имеющих большой опыт работы в области репродуктологии. Периодически они проходят специализацию и курс повышения квалификации за рубежом, участвуют в международных конференциях по репродукции человека. Консультантами клиники являются ведущие репродуктологи Израиля и Германии.Благодаря клинике «Экомед Атырау» родилось более тысячи детей из пробирки. Если вы страдаете бесплодием и мечтаете о родительском счастье, приходите в клинику, и вам помогут.Лицензия №00809DR от 25.01.2016 г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области.