Памятник - работа скульптора, деятеля культуры Едиге Рахмадиева, который видит артиста сидящим с домброй. Общая высота скульптуры – 3,5 метра. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, выступая на официальной церемонии открытия памятника, отметил, что Каршыга Ахмедьяров был не просто виртуозным исполнителем, но и педагогом, внесшим значительный вклад в воспитание молодого поколения, в формировании национального сознания. Его по праву считали музыкантом-универсалом -дирижером, исследователем, композитором, кюйши, выдающимся исполнителем. - Сегодня знаменательный и памятный день, в то же время и печальный. Среди нас нет Каршыги Ахмедьярова, мастера, который своим искусством показал величие казахского народа всему миру, - сказал Нурлан Ногаев. - Его талант и искусство стали достоянием народа. Талант - это дар, который нуждается, чтобы его поддерживали постоянным тяжким трудом. Сегодня мы открываем памятник, вспоминая его достижения и заслуги. Он прославился и как исследователь кюев, и как учитель, воспитавший немало известных мастеров. Священная казахская домбра, которую он впервые взял в руки в пятилетнем возрасте, стала его спутником на всю оставшуюся жизнь. Каршыга Ахмедьяров был не только искусным исполнителем произведений знаменитых кюйши, но и талантливым композитором, создавшим более 60 кюев. Выступившие на церемонии открытия памятника его родные и близкие, все, кто его знал, отмечали его редчайший талант, покоривший слушателей всего мира своим исполнительским искусством, оставившим богатое творческое наследие и талантливых учеников, способных достойно продолжить его путь в искусстве.