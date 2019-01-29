Виновником смертельного ДТП оказался 35-летний мужчина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила старший инспектор отдела МПС управления полиции города Уральск Динара Абдулкаликова, 25 января  сотрудниками полиции был задержан водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом. – В течение недели сотрудниками УМПС ДП ЗКО проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых найден свидетель, запись видеорегистратора, которая позволила оперативникам установить водителя автомашины "Фольксваген Пассат". Водитель автомашины скрылся с места аварии. Установить полную картину произошедшего стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения, которые находятся в районе совершения дорожно-транспортного происшествия, - сообщила Динара Абдулкаликова. Стоит отметить, что задержанному мужчине 35 лет. По словам полицейских, за совершение ДТП со смертельным исходом он будет наказан по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека". Автомашина водворена на спецстоянку по улице Чкалова. Напомним, 18 января неизвестный водитель на неустановленной автомашине на пересечении улиц Курмангалиева и Оренбургская сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате аварии пешеход 1955 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    