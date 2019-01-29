Вы уже видели такое? Круглая кухня – не правда ли оригинально, эффектно, необычно и скорее всего очень удобно. Все что необходимо сосредоточенно в посередине комнаты, как в центре Вселенной. При этом остальное пространство свободно. Раковина, электроплита, всевозможные полочки и все скрыто от посторонних глаз. Обеденная зона тоже выдвижная. Круг - оптимальная форма,компактно, уютно и безопасно.