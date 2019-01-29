Иллюстративное фото из архива "МГ" Отмечается, что в ранее действующем законодательстве такого срока предусмотрено не было. Данные поправки позволят защитить физическое лицо (заемщика) от увеличения долга по вознаграждению, а также повысят ответственность банков по принятию своевременных мер в отношении должника. Соответствующие поправки были внесены в Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" в рамках принятого 21 января 2019 года закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Напомним, 21 января Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. В рамках данного закона, кроме прочего, внесены поправки в Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", устанавливающие запрет на взимание банками двойных комиссий: за ведение банковского счета и за выдачу займа при открытии такого счета. Указанные поправки вступают в силу по истечении одного месяца со дня введения в действие закона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.