Хлеб всему голова! Секрет красивых волос наших бабушек.Ржаной хлеб должен быть черствый. Если нет, пусть полежит, пока не зачерствеет. Одной буханки хватит на несколько раз. Разрежьте буханку на 3 куска и оставьте на пару дней. В 3-х литровую банку или не металлическую посуду, положите одну часть хлеба и залейте горячей кипяченой водой. Оставляем на 3дня. Перед использованием подогрейте, процедите. Получившуюся жидкость, от настоя, оставляем. Она нам еще понадобится. Теплый хлебный мякиш нанесите на влажные, вымытые волосы по всей длине, для лучшего результата утеплите голову пленкой и полотенцем.Через 30 минут смойте и ополосните хлебным эликсиром. Скажите – заморочено, может быть – НО! Эффект вас восхитит. Локоны перестанут сыпаться, будут здоровыми, упругими, ухоженными и сияющими.