В Атырау прошли рейды по профилактике ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото Полицейские Атырау начали борьбу с владельцами авто с ксеноновыми фарами и Led-лампами. Только за два дня проведенных оперативно-профилактических мероприятий было выявлено 213 нарушений. В отношении водителей были заполнены административные протоколы по статье 590 КоАП "Незаконное переоборудование авто". - В ближайшее время по городу и области повсеместно будут открыты пункты прохождения техосмотра, где будут выявляться факты переобуродования авто. В отношении нарушителей будут заполняться штрафы. В случае неисправления нарушений владельцы авто не будут допускаться к прохождению техосмотра, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - Далее проверки коснуться и общественного транспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.