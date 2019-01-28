По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день возможен снег. Днем до 5 градусов ниже нуля, ночью -10. В Атырау будет облачно. Днем столбик термометра поднимется до 2 градусов выше нуля, ночью 4 градуса мороза. В Актобе днем будет облачно, 6 градусов ниже нуля, ночью ожидается снег, 10 градусов мороза. В Актау переменная облачность, днем 7 градусов выше нуля, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.