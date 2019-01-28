Полицейские эвакуировали сторожа школы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" - 26 января в 15.55 на телефон «102» Мугалжарского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в средней школе №5 в г.Кандыагаш заложена бомба. Сотрудниками полиции эвакуирован сторож школы. Саперами произведен осмотр школы, взрывчатых веществ не обнаружено. По данному факту установлен и задержан в состоянии алкогольного опьянения местный житель. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый водворен в ИВС Мугалжарского РОП, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске женщина сообщила о заложенной бомбе в Абайском отделе полиции. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ