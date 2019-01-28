Об этом стало известно из отчета акима Зачаганска Адильбека Кадырова, который прошел сегодня, 28 января, в здании СОШ №30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Адильбека Кадырова, количество учеников по сравнению с 2017 годом выросло на 36%. - Количество школьников в Зачаганске составляет 10089. 755 школьников привозят на автобусе. В конце 2018 года была сдана в эксплуатацию школа в микрорайоне Сарытау. В этом году в Зачаганском округе в микрорайоне Арманбудет построена школа №51 на 900 мест. В данный момент готова проектно-сметная документация. Также в микрорайоне Меловые горки в школе-детсаде №18 будет сделана пристройка. ПСД также разработана. Сейчас проекты проходят экспертизу, - рассказал Адильбек Кадыров. Аким Зачаганска заявил, что строительство школы поможет ликвидировать трехсменное обучение. Напомним, ко Дню Независимости была сдана школа в микрорайоне Сарытау на 900 мест. Кроме того, в январе 2018 года в Деркуле была сдана школа №48 на 600 мест, а в апреле также в поселке Деркул была открыта новая школа тоже на 600 мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.