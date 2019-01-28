В Атырау продолжается череда сельскохозяйственных ярмарок с участием товаропроизводителей всех районов области. В минувшую субботу, 26 января, на коммунальном рынке «Сарайшык» мясную продукцию представили 10 фермерских хозяйств Индерского района. - Сельские фермеры привезли на ярмарку почти полторы тонны мяса – 1070 кг говядины, 310 кг баранины и 150 кг конины. Вся продукция была полностью распродана в течение дня. Говядину и баранину в этот день можно было приобрести по 1300 - 1500 тенге за килограмм, конину по 1500 тенге за килограмм, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. Отметим, что в ходе ярмарки 5 оптовых поставщиков продавали продукты питания и овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 15%-20%, также два крестьянских хозяйства реализовывали яйца «Алмалы құс» и «Бақай құс». Для удобства горожан в субботу с микрорайонов Привокзальный и Жилгородок до коммунального рынка «Сарайшык» курсировали два пассажирских автобуса. Стоимость проезда на них составляла 80 тенге. Напомним, что каждую субботу с 19 января по 3 марта на коммунальном рынке «Сарайшык» будут проводиться ярмарки с участием товаропроизводителей из всех районов Атырауской области. Планируется, что уже в это воскресенье, 2 февраля, свою продукцию представят предприниматели Кызылкугинского района, 9 февраля – фермеры Курмангазинского района, 16 февраля – крестьянские хозяйства Исатайского района, 23 февраля – Махамбетского района, 2 марта – Макатского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.