Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27 января в 14.00 на пульт оператора «102» ЦОУ управления полиции г.Уральск позвонила женщина и сообщила, что в Абайском отделе полиции заложена бомба. - На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО была установлена и задержана жительница Уральска 1985 года рождения. Задержанная водворена в ИВС управления полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст.273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Как выяснилось, она ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но никаких выводов из этого не сделала, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что за данное преступление женщине грозит миллионный штраф или лишение свободы до пяти лет.