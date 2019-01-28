С нового года Аксай утопает в мусоре. Контейнеры ТБО во дворах не видны под горами мусора. - Вывоз мусора - "больной вопрос" для нашего города. Жители не платят, потому что, видите ли, предприятие работает плохо, а предприятие не вывозит, потому что население не платит. Вот такой замкнутый круг получается, - рассказала местная жительница Анастасия. Впрочем, как выяснилось, власти нашли выход из ситуации. - Вывоз ТБО - это конкурентная среда, и частник всегда сам договаривался с жителями о вывозе мусора, заключал договор и работал. Не обязательно, чтобы работало одно предприятие, их может быть несколько. У нас работал "Аксай тазалык". У предприятия не было своей техники, они ее арендовали и задолжали за нее, поскольку население не платило за услугу. Когда мы стали выяснять, стало известно, что платит только 25% населения, 75% не платят за мусор под разными предлогами, в связи с тем, что сам "Аксай тазалык" не организовал работу по сбору денег. Перед новым годом предприятие перестало вывозить мусор, - рассказал аким Бурлинского района Санжар Алиев. - Мы искали других предпринимателей, таких не оказалось. Одно предприятие пришло, буквально два дня отработали и ушли, сказав, что им работать не выгодно. Тогда мы были вынуждены восстановить работу ГКП на ПХВ "Горкомхоз", сейчас это предприятие находится на процедуре реабилитации. На прошлой неделе состоялся приказ о назначении реабилитационного управляющего. Как только он вступил в должность, мы с ним договорились, что предприятие возьмет на себя функции по вывозу мусора. По его словам, на прошлой неделе "Горкомхоз" уже приступил к работе. - Уже вывезен мусор с 10 микрорайона, сейчас приступили к вывозу мусора в 4-5 микрорайонах. Отмечу, что государство субсидировать вывоз мусора не будет, мы не имеем права вообще выделять средства на эту услугу. Единственное, мы для предприятия приобретем технику, чтобы они не арендовали у кого-то. Если кто-то из предпринимателей желает вывозить мусор, то пожалуйста. Эта сфера остается в конкурентной среде. К сожалению, таких желающих нет, - рассказал Санжар Алиев, отметив, что оплата за вывоз мусора составляет 212 тенге с человека, однако в скором времени тариф планируют снизить до 200 тенге. - Как только пройдет процедура реабилитации, "Горкомхоз" приступит к взысканию задолженности. Стоит отметить, что списки злостных неплатильщиков за вывоз мусора по городу Аксай были опубликованы в соцсетях, однако должного эффекта власти не дождались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.