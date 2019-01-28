Драка между группой молодежи произошла в райцентре вечером 26 января, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, разборки происходили на катке, который открыли на озере Шалкар. Столкнулись группы молодежи районов «Маяк» и Рабочий городок Шалкара. Ученик 10 класса школы №6 ударил ножом в ногу ученика школы №40 и попал в артерию. Пострадавшего доставили в райбольницу, там, не приходя в сознание, он скончался. - Это была самооборона. 10-классник, которого подозревают в случившемся, нормально учился, занимался спортом. В полицию вызывали еще 3 учеников, но они свидетели, - рассказала и.о. директора школы № 6 Шалкара Алия Оспанова. - В воскресенье мы провели родительское собрание, довели до родителей о случившемся, провели беседу о профилактике правонарушений. Раненного ученика в ЦРБ доставили неизвестные. По словам медиков, мальчик был в крайне тяжелом состоянии, у него было с колото-резаное ранение, повреждение внутренних органов. Спасти его не успели. - Задержанный житель Шалкара 2002 года рождения дал признательные показания. Начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС, сообщили в департаменте полиции, добавив, что с 25 по 27 января на территории области полицейские провели рейды во дворах, парках и в местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.