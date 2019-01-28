Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, разборки происходили на катке, который открыли на озере Шалкар. Столкнулись группы молодежи районов «Маяк» и Рабочий городок Шалкара. Ученик 10 класса школы №6 ударил ножом в ногу ученика школы №40 и попал в артерию. Пострадавшего доставили в райбольницу, там, не приходя в сознание, он скончался. - Это была самооборона. 10-классник, которого подозревают в случившемся, нормально учился, занимался спортом. В полицию вызывали еще 3 учеников, но они свидетели, - рассказала и.о. директора школы № 6 Шалкара Алия Оспанова. - В воскресенье мы провели родительское собрание, довели до родителей о случившемся, провели беседу о профилактике правонарушений. Раненного ученика в ЦРБ доставили неизвестные. По словам медиков, мальчик был в крайне тяжелом состоянии, у него было с колото-резаное ранение, повреждение внутренних органов. Спасти его не успели. - Задержанный житель Шалкара 2002 года рождения дал признательные показания. Начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС, сообщили в департаменте полиции, добавив, что с 25 по 27 января на территории области полицейские провели рейды во дворах, парках и в местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.