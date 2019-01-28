Лектор по госзакупкам: Елькеев Е.С. - эксперт-практик, со стажем работы более 10 лет. Специалист по законодательной части АО "Центр электронной коммерции", являющегося единым оператором электронных государственных закупок. Спикер по ПКО Самрук-Казына: Дендербай А.Ж., директор учебного центра ТОО «Tenderbay». Эксперт-практик со стажем участия в закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» более 5 лет, в государственных закупках более 10 лет (заказчик/поставщик). Участникам предоставляется раздаточный материал и именной сертификат о прохождении обучения, а также бесплатная консультация в течение года! Активных участников ждут призы!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.