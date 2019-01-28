Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в кинологическом центре живут и тренируются представители широкого спектра пород. Это немецкие овчарки, русские спаниели, лабрадоры, бельгийские овчарки малинуа и другие. По роду деятельности собаки подразделяются на поисковых, которые ищут людей, наркотики, взрывчатку и штурмовых. – Еще одним направлением является одорологическая выборка. Проводятся одорологические исследования в центре криминалистами совместно с нашими кинологами. Например, происходит какое-либо преступление, криминалисты изымают оттуда запах вещи преступника, затем консервируют его по определенной системе. Затем, когда подозреваемое лицо установлено, они берут уже запах его тела с помощью специальной ткани или опять же его личную вещь. Затем все это доставляется сюда, заводится собака и начинает отбирать совпадающий запах. Для такого направления у нас задействованы овчарки. Таким образом, в центре устанавливается причастность конкретного субъекта к совершенному преступлению. В 2018 году проводилась одна одорологическая идентификация по квартирной краже, где с помощью собаки доказана причастность подозреваемого к преступлению,- сообщили в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что в 2018 году с помощью служебно-розыскных собак раскрыто 428 преступлении, в том числе 278 краж, 38 грабежей, 32 наркопреступлений, шесть разбоев, два убийства и 11 умышленных причинений вреда здоровью. – К примеру, в начале 2019 года в одном из дворов частных дворов неизвестные люди похитили гусей и кроликов. Служебная собака по кличке Лада привела полицейских к дому подозреваемого, - рассказали полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.