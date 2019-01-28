По словам жителя поселка Щапово Нуркена Мендешова, пропажу он обнаружил утром, когда вышел накормить скот. – Я зашел в сарай и увидел, что все двери и ворота открыты. Коровы ходили без привязи. На откорме у нас было три бычка, одного, самого крупного, не было. Там были следы нескольких людей и скота. Я пошел по этим следам. Они привели к территории заброшенной фабрики, которая находится недалеко от нашего дома. Там увидел голову и внутренности животного. Позвонил отцу, он вызвал участкового. Приблизительно, сумма ущерба составила 600-700 тысяч тенге, - рассказал Нуркен Мендешов. Оказалось, что это не первый случай, когда у жителя села воруют скот. Как рассказал хозяин украденного животного Ерлан Насыров, осенью 2018 года у него украли корову, которую он готовил к согыму. – Я живу в поселке Щапово с 2005 года. С тех пор у меня несколько раз воровали животных. Осенью мою корову зарезали прямо на пастбище, которую я оцениваю примерно в 300-400 тысяч тенге. В 2009 году украли четыре коровы и 10 баранов, которые также были заперты в сарае. По всем фактам я писал заявления. Никто ничего не видел, не слышал и не знает. Ни одно воровство не было раскрыто. Участковый инспектор бездействует. У меня шесть детей. Мы честным трудом зарабатываем на жизнь. Ни у кого ничего не просим и не воруем. Я требую, чтобы полиция нашла скотокрадов и пусть они восстановят мне ущерб, - заявил Ерлан Насыров. Стоит отметить, участковый инспектор Амангелди Мекин, который находился на месте происшествия, факт кражи подтвердил. – Только что приехала оперативная группа. Будем расследовать. Сейчас просмотрел камеры видеонаблюдения, которые установлены на территории кемпинга. Будем искать, - заявил сотрудник полиции Амангелди Мекин. Аким сельского округа Щапово Биржан Нурбаиров заявил, что факт скотокрадства находится на контроле. – Я знаю, что у Ерлана Насырова уже во второй раз крадут скот. Осенью у него украли корову. Тогда он выпустил животных на вольный выпас, там корову зарезали и забрали. К общему стаду не стал присоединять. Наверное, хотел денег сэкономить. В этот раз увели из сарая. Сотрудники полиции работают на месте. Никаких GPS-устройств у нас нет. Сейчас мы поднимаем вопрос об установке в поселке камер видеонаблюдения, - говорит Биржан Нурбаиров. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что факт кражи зарегистрирован. - Начато досудебное расследование по части 2 ст. 188 "Кража" УК РК. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, - пояснили в пресс-службе департамента полиции. WBsNWCNFMhsМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.