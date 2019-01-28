Мать 9-летнего мальчика из Актобе, умершего после операции по удалению аппендикса, рассказала, как все было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из семейного альбома Семья Конысбаевых из Хромтау воспитывала двух детей - сына и дочь, Нурадил был старшим. Мальчик отлично учился в школе-гимназии, занимался танцами и спортом. 15 января поздно вечером у него начались боли в животе. Родители повезли его в больницу. Там заподозрили аппендицит и отправили в Актобе. В ЦРБ Хромтау нет детского хирурга. - По дороге в город у нас сломалась машина. Муж из Актобе вызвал брата и дядю. Мы боялись, что у сына может лопнуть аппендикс. На второй машине ночью мы все-таки привезли сына в детскую больницу. Его взяли на операцию, меня отправили домой , - рассказывает Асима Конысбаева. Утром родителям позвонили из больницы, попросили срочно приехать, потому что сын "тяжелый". Когда приехали, им сообщили, что сын умер. - Причина смерти не ясна. Подозревают анафилактический шок. Но почему тогда не оказали помощь? Один врач говорит, что сын пришел в сознание, потом умер. Другой врач, что он не отошел от наркоза. Мы ничего не поймем, - говорит Асима. По совету имама мальчика похоронили в тот же день. Маме не дали даже посмотреть на него. Ребенка омыли и предали земле. Имам объяснил, что ребенку не исполнился мушел - 13 лет, значит, хоронить надо сразу. За 5 дней до этого в семье простились дедушкой Нурадила. Он скончался после долгой болезни. Мальчика похоронили рядом с ним. - В случившемся разбирается комиссия. Итоги работы будут после получения гистологического исследования. Предварительная причина - поздняя аллергическая реакция - анафилактический шок. После инцидента врача-анестезиолога отстранили от дачи наркоза до конца расследования, заведующий отделением анестезии и реанимации уволился по собственному желанию, - сообщили в Актюбинском областном управлении здравоохранения. Напомним, 9-летний ребенок скончался после операции на аппендицит в Актюбинской больнице. Родители привезли его из Хромтау, который находится от Актобе в 100 километрах, самостоятельно. Им даже не предоставили машину скорой помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ