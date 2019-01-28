Иллюстративное фото РСК В ходе кустового совещания по вопросам развития сферы сельского хозяйства в Кызылкогинском районе аким Атырауской области области поднял вопрос целевого использования земельных участков. - Землю под сельскохозяйственные нужды должны получать те люди, которые действительно имеют желание и готовы работать на этой земле. Никаких субъективных причин выделения земельных участков быть не должно. Также земля не должна простаивать без дела – получая землю, человек берет на себя определенные обязательства перед государством, которые необходимо выполнять. Если человек не использует весь потенциал полученной земли, то нужно найти другого фермера, который займется этим. Это прямое поручение главы государства - использовать земельные участки по целевому назначению. В прошлом году мы вернули в государственную собственность 48,9 тысячи гектаров земли. В январе 2019 года – 12,5 тысячи гектаров. Эта работа будет продолжена, будет проведена ревизия всех земельных участков в области. Из-за того, что кто-то не использует полученную возможность, страдают люди, которые в этой возможности нуждаются. Такого быть не должно,- сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. К слову, по статистике, на 2018 год в регионе в очереди на получение земельного участка для строительства жилого дома стоят 111 764 человека. В прошлом году на эти цели были выделены 1177 гектаров земли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.