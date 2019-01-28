простота нанесения

натуральность

не впитывает влагу, не горит

не электризуется

термоустойчив

легкий

не нужен специальный уход

долговечен – до 40 лет

пластичен

безопасен

износоустойчив

широкий спектр применения

Гибкий камень инновация в строительном материале для стен. Технология производства очень интересна: в основе песчаник - слоистая, осадочная, горная порода. Он создает неповторимые интерьерные композиции. Оттенок и рисунок природного камня дает уникальный рельеф будущего отделочного материала. На стекловолокно или ткань наносят только 1мм песчаника. Для этого его отшлифовывают, до получения идеально ровной поверхности, после сушат.Благодаря современным технологиям производства материал может воспроизвести структуру других природных более однотонных камней. Толщина тоже бывает разная. В зависимости от этого он продается в рулонах или в плитке.Полосы обоев гибкого камня приклеиваются на стену с помощью специального обойного клея, как обычные обои, после чего стыки затираются до однородности. Спустя десятилетия все останется первозданно - устойчив к механическим повреждениям, влаге, солнечным лучам и перепадам температуры. За счет гибкости и легкости наносится на любые поверхности.Данным материалом можно интересно оформить фасад жилого дома, офис, бассейн и сауну, забор. Также можно использовать для внутренней отделки – арки, стены, камин, столешницы. В общем, любые поверхности приобретут неповторимый вид.В продаже более 200 разновидностей, но за счет структуры невозможно сделать два одинаковых интерьера, у каждого будет своя индивидуальность. Мрамор, изумруд, монохром, кирпич выбирайте на свой вкус и дизайн.Смелее! Работы с этим отделочным материалом может проводить каждый сам, для этого не надо быть профессионалом по укладке камней.Еще один плюс – светопроницаемость. Если изнутри установить маленькие светильники, создастся эффект свечения камня изнутри, что подарит особую неповторимость, уют и романтизм.Единственным существенным недостатком является высокая стоимость. Но долговечность и уникальность отделки стоит того.