Инициатором внеплановой проверки является ЗКОФ партии "Нур Отан". – Это партийный проект "Школьные столовые", который проводится по всему Казахстану. В состав комиссии вошли депутаты, представители городского отдела образования, родительского комитета, палаты предпринимателей и медицинские работники. Мы планируем промониторить столовые всех 50 школ города до июня 2019 года. Специальный график мы не составляли. Здесь важен "эффект неожиданности", - отметил депутат городского маслихата Мухтар Давлетжанов. Стоит отметить, что первые три школы уже были проверены. По словам депутата, в СОШ №21 и №42 обошлось без замечаний и школьные столовые функционируют в соответствии всем требованиям. А вот в СОШ №7 мониторинг показал нарушения: отсутствие сушилок для рук, продажа соков и сосисок. Далее экспертная группа направилась в СОШ №10 имени Ахмета Байтурсынова. Выяснилось, что в школе отсутствует одна из входных дверей, на втором этаже не работает фонтанчик с питьевой водой, на прилавки в столовой выставлена выпечка с сосисками, состав и срок годности которой вызвало большое сомнение у членов комиссии, детей кормят из тарелок со сколами. Так, в составе присутствовали гемоглобин свиной, ароматизаторы, антиокислители, стабилизаторы, глютены, а срок годности сосисок не должен был превышать 180 суток при определенной температуре, тогда как старший повар утверждал, что сосиски можно употреблять в течение шести месяцев. Подаваемая еда также не соответствовала заявленному меню. – Вчера дети не учились из-за погодных условий и нам пришлось выкинуть все, что мы приготовили. Сегодня учеников мало и мы решили приготовить молочную кашу вместо плова с курицей. Жалоб со стороны родителей и учителей нет. Продукция регулярно проверяется медработником, - рассказала повар школьной столовой Галина Волокитина. Следующим объектом проверки стала СОШ №30. Там межведомственная экспертная группа не нашла существенных нарушений, кроме отсутствия сушилки для посуды. Как рассказала медработник Жаналык Молдагалиева, согласно нормам СанПиНа, посуда в школьных столовых должна сушится в вертикальном положении. По словам Мухтара Давлетжанова, школы, в которых были найдены нарушения, подлежат повторному мониторингу. Если нарушения не будут устранены, то их дела будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего расследования.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.