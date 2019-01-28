Все что нужно:

Воспользоваться уколами красоты не каждый может. Да и зачем? Есть эффективное средство, которое лучше любых уколов молодости. Если кожа устала, требует ухода, вернуть свежесть и бодрость, устранить морщинки и сухость – это средство вам поможет. Верните молодость! Ощутите легкость!Картофельный крахмал 1 ст.л., растворенный в ½ ст.воды влейте в емкость с 0,5л кипящей воды и варите пока не загустеет. Натрите морковь на терке и выжмите сок, или сделайте это с помощью соковыжималки. Понадобится 5 ст.л. сока. Примешайте сок морковки и 1 ст.л. сметаны в крахмальный крем. Когда масса остынет, намажьте тонким слоем на лицо. Подержите 25 минут и умойтесь не холодной водой. Желательно после маски смягчить кожу кремом. Все что осталось, положите в холодильник и пользуйтесь еще 3 дня, продолжая делать маску ежедневно. После такой маски и ботокс не нужен! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!