Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО было закрыто движение на автодорогах Аксай-Шынгырлау, Аксай-Жымпиты, Шынгырлау-Лубенка -Лебедевка,Таскала-Аккурай-Болашак, Федоровка - Аксай из-за сильной метели и ветра, скорость которого составляет 20 метров в секунду.

