Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение в ЗКО на 28 января, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" – 28 января в Западно-Казахстанской области ожидается угроза усиления ветра  с порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщили в ДЧС ЗКО.  