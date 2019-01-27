Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 28 января в Уральске ожидаются осадки в виде снега. Днем столбики термометров покажут -7 градусов, ночью 13 градусов ниже нуля. В Атырау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем +2, ночью -7. По прогнозам синоптиков, в Актобе ожидается переменная облачность. Днем 12 градусов мороза, ночью -25. В Актау облачно, снег с дождем. Днем +8, ночью 5 градусов тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.