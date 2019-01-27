Фото с сайта tengrinews.kz Как сообщается на сайте издания, основатель и руководитель газеты скончался на 59-м году жизни после тяжелой болезни. Также уточняется, что похороны состоятся 29 января. Прощание с покойным пройдет в 9.00 по улице Жарбосынова, 5. Еженедельная газета "Ак Жайык" - одно из популярнейших изданий города Атырау. Газета издается с марта 1991 года.