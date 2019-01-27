Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции В департаменте полиции ЗКО прошло межведомственное совещание на тему «Цифровизация уголовного и административного производства в ЗКО», в котором приняли участие аким области Алтай Кульгинов, заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, руководители всех правоохранительных органов области, руководство и личный состав департамента полиции ЗКО. Как рассказал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов, при активной помощи акимата области полиция ЗКО полностью оснащена материально-технической базой для ведения уголовного и административного производства в электронном формате. –Для модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности и расследования уголовных дел в электронном формате акиматом области было выделено более 200 млн тенге, на которые в 2017 году было приобретено 239 компьютеров и многофункциональных устройств, 160 дополнительных мониторов и графических планшетов, 147 IP-видеокамер. В 2018 году на внедрение Единого реестра административных правонарушений было выделено 120 млн тенге, на которые мы приобрели 304 мобильных планшетов и оснастили ими подразделения дорожно-патрульной полиции,- отметил Махсудхан Аблазимов. Алтай Кульгинов остановился на проектах цифровизации, осуществляемых в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в ЗКО. - Высокими темпами осуществляется цифровизация региона. Внедрены инструменты «SmartCity», открыты и действуют офисы «Доступный акимат», спецЦОН, центр «SmartUralsk», миграционный ЦОН и другие сервисы. Всего по программе «Цифровой Казахстан» в регионе реализуются свыше 40 проектов. На базе центра оперативного управления ДП ЗКО готовится к внедрению «Единая дежурно-диспетчерская служба - 112», - подчеркнул руководитель области. По словам Марата Ахметжанова, ЗКО является лидером по внедрению цифровых технологий, так как полицейские региона уже успешно работают по проекту «E-уголовное дело» и «Единый реестр административных производств».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.