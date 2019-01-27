Задумывая ремонт, мы хотим не только просто перемен, но и визуального эффекта, чего – то не совсем обычного. Например, ремонт в ванной комнате, у нас давно заключается в том, что пол и стены выкладываются кафельной плиткой. А вы выложите оригинальную плитку! Сегодня в продаже большое разнообразие выбора. Но не многие знают, о фотоплитке.  Кафель с реалистичным изображением. Вы только представьте… Полет фантазии безграничен: на всю стену или только часть, мелкий или крупный рисунок, тематик  великое множество. Город, пляж, глубины океана, цветочные поляны. А можно портрет любимой … Чем не подарок к дню всех влюбленных Или волшебный, счастливый момент, вашего отпуска, который будет греть своими воспоминаниями долгое время. Сделайте такой сюрприз!   Уникальность: С красивой картинкой, о которой еще не все знают, помещение заиграет новыми красками. Разнообразие изображений: На все что угодно - звери, рыбы, города, машины и т.д. Собирать такой пазл одно удовольствие. Подсказка- все пронумеровано. Прочность: Печать сделана современным способом так, что изделия прослужит долго и не боится механических повреждений. Любой материал:  Рисунок может наноситься на любую поверхность -  керамическую, стеклянную, гранитную. Можно выложить стены, а можно зону раковины или пол. Кстати про необычный пол - здесь можно посмотреть много идей. Совсем не обязательно останавливаться только на ванной. Кухня, гостиная тоже ждут преображений. Декор столешницы. Мозаичное панно на стену За любой плиткой нужен уход, чтобы не потускнела, не покрылось мыльным налетом. Размещая рисунок в ванне обязательно:
  • Швы можно очистить зубной щеткой, но очень аккуратно. Теперь ей саму плитку не желательно.
  • Помыть можно при помощи средства для стекол и мягкой тряпочки.
  • Очистить от более сложных загрязнений поможет мыльный раствор и мягкая губка.
  • Нельзя использовать порошок или другие сухие чистящие средства и грубые щетки.
Проводите уборку как можно чаще, протирайте поверхность плитки влажной, мягкой материей. Посмотрите наш материал о мягкой плитке  