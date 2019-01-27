Я долго страдала от болезни коленных суставов. Врачи говорили:- Ну, а что хотите? Возрастные изменения! Диагностировали артрит, острые воспалительные процессы. Тем временем боль не давала ходить… Врачи советовали: поделать укольчики, попить таблеточки, помазать бальзамчики. Облегчения было. Но не надолго. Потом суставы снова начинали «ныть». А подняться по ступенькам – это было сродни подвигу. Однажды, я услышала историю о бабушке, которой было тяжело ходить от боли, до такой степени, что она перестала выходить из дома, пока не попробовала это средство. А теперь ходит и даже без помощи палочки. Помогла ей избавиться от недуга простая настойка. Конечно же, я решила повторить и вам советую. Спустя 6 дней боль стала утихать.Настойка: Нам понадобится необычный, но очень знакомый ингредиент – ростки клубня картофеля. Когда картофель готов к посадке, он прорастает и покрывается белыми росточками. Заполните банку ростками и залейте водкой.Настаивается этот эликсир должен две недели в темном и теплом месте.Делайте компрессы на больные суставы или просто втирайте, не забудьте намотать сверху, что - то теплое и полежать. На ночь нужно повторить компресс. Сейчас ходить гораздо легче. Скоро буду бегать - я уверена.