Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - 26 января в микрорайоне Жулдыз был обнаружен труп женщины азиатской национальности, примерно 25-30 лет, рост 160-165 см, волосы волнистые темно- каштановые, до плеч, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Женщина была одета в кофту синего цвета с узорами бренда «ZARGA», леггинсы черного цвета. - Всем, кто располагает дополнительной информацией, просим сообщить в полицию по номеру 102, - обратились к жителям города Атырау полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.