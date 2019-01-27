Иллюстративное фото из архива "МГ" В районной больнице его оперировать отказались, там не было детского хирурга. У мальчика было подозрение на аппендицит, он жаловался на боли в животе. Родители привезли его в город почти за 100 километров сами, скорую им не предоставили. Под утро мальчика оперировали. Уже после операции он умер. - Как? Мы не понимаем. Мы вовремя повезли ребенка. Врачи сказали, что операция прошла хорошо, но после операции через 10 минут мой ребенок умер. О смерти нам сообщили только в 10.15. В больнице не могли найти статкарту ребенка. 16 января утром врачи звонили в Хромтаускую поликлинику, искали сотовый номер родителей, хотя я два номера дала, медсестра их записывала, - написала о случившемся в соцсети мама ребенка Асима. - В настоящее время работает комиссия, итоги работы будут после получения гистологического исследования. Предварительная причина - поздняя аллергическая реакция - анафилактический шок. По результатам разбора ситуации сразу после инцидента, врач-анестезиолог отстранён от дачи наркоза до конца расследования, заведующий отделением анестезии и реанимации уволился по собственному желанию. По итогам расследования будут даны ответы, приняты меры, материалы переданы в соответствующие органы, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области. Мальчик учился в школе-гимназии №5 Хромтау, был отличником, занимался спортом, на здоровье не жаловался и, по словам родителей, аллергии у него не было. Азамат АҚЫЛ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.