По данным РГП "Казгидромет", 27 января на территории города Уральск ожидается переменная облачность и понижение температуры до 12 градусов днем и 25 градусов мороза ночью. В Атырау облачно. Днем +2, ночью 6 градусов ниже нуля. Переменная облачность и 15 градусов ниже нуля ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 22 градусов. В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем +7, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.