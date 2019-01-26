Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО, 25 января в области было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погодных условий ТОО «Казавтодор» сообщило о закрытии некоторых трасс для всех видов автотранспорта. Об этом сотрудники ДЧС ЗКО рассылали уведомления. – С начала 2019 года управлением единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО до населения были доведены 56 смс-сообщений, из них 7 по штормовому предупреждению и 49 по закрытию дорог. Но, к сожалению, не все автолюбители прислушались к призывам спасателей, в результате чего произошли различные ситуаций. Так, 24 января с 16.30 до 23.45 в Акобинском сельском округе Жанибекского района сотрудниками ДЧС ЗКО, местных исполнительных органов из снежного заноса на очищенный участок автодороги было отбуксировано две легковых и две пассажирских автомашины, в салонах которых находились 23 человека. На месте работали две единицы техники, - сообщили в ДЧС ЗКО. Кроме этого, 25 января в 00.00 в Сырымском районе сотрудниками пожарной части из снежного заноса на очищенный участок автодороги была отбуксирована легковая автомашина, в которой находились три человека. – К счастью, никому не потребовалась медицинская помощь. Хочется отметить, что с начала года из снежного плена вызволены 184 машины, 201 человек был спасен, эвакуировано – 162. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области убедительно просит воздержаться от дальних поездок во время штормовых предупреждений! - заявили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.