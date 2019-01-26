26 января с 10 утра в фойе Областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой прошел традиционный день открытых дверей "Открытый акимат".

С раннего утра посетители начали собираться для того, чтобы им помогли решить те или иные вопросы. Несмотря на морозную погоду, люди с маленькими детьми начали собираться с 7 утра и занимать очередь.

Как рассказали организаторы, день открытых дверей традиционно проводится третий год подряд, один раз в квартал. - В этом году это наше первое мероприятие. Каждый раз мы регистрируем около 200-300 человек. На сегодняшнем "Открытом акимате" помощь населению оказывают заместители акимов области и города, представители правоохранительных органов, представители коммунальных служб. Они консультируют всех желающих по всем проблемным вопросам. Записываться заранее не нужно, - рассказал заместитель начальника управления внутренней политики Дархан КАДРАЛИЕВ. Стоит отметить, что день открытых дверей до сих пор продолжается и все госорганы, в том числе и аким ведут прием граждан. Ориентировочно, "Открытый акимат" продлится до 16.00. Как стало известно позже, последнего посетителя Алтай Кульгинов принял в 17.30. Всего "Открытый акимат" посетили 525 человек, 150 из которых проконсультировал глава области.

Консультационные услуги оказывали руководители государственных органов, прокуратуры, юстиции, сотрудники местной полицейской службы, представители банков и коммунальных служб. Но самая большая очередь образовалась к акимам области и города. Людей волновали вопросы касательно жилья, земельных участков и сферы ЖКХ. – Я вдова, у меня двое детей. Старший сын инвалид второй группы. Он работает у предпринимателя Биржана Кужакова. Занимается резьбой по дереву. Живем мы в Теректинском районе. Несмотря на проблемы со здоровьем, я тоже работаю в городе техничкой. Ездить в город каждый день нам очень сложно. Просим, чтобы нам выделили хотя бы временное жилье. Пусть это будет маленькая комнатка в общежитии. Я уже не в первый раз прихожу за помощью. Здесь меня все знают. Рассказала о своей проблеме акиму. Он сказал, чтобы в понедельник я пришла на прием к его заместителю, взял у меня номер телефона. Надеюсь, нам помогут, - рассказала жительница ЗКО Гульжан Кожабекова.