Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 января в поселке Круглоозерное состоялась отчетная встреча акима с населением, в которой приняли участие аким города Мурат Мукаев, его заместители, депутаты и секретари городского маслихата, представители коммунальных служб, руководители государственных органов и представители судебных органов. Как рассказал аким сельского округа Кенесары Нуршинов, в 2018 году бюджет поселка составил 105 млн тенге. – В нашем селе свой собственный бюджет. Для обеспечения аппарата акима было потрачено 23 млн тенге, на благоустройство населенного пункта - 10 млн тенге, на ремонт дорог было потрачено 21 млн тенге, для установки освещения улиц и на текущий ремонт было потрачено 12 млн тенге. В Круглоозерновской школе работают 94 педагога, а посещают 762 ученика, пришкольный мини-центр рассчитан на 50 детей. В средней школе поселка Серебряково работают 41 учитель, учатся 219 детей, в мини-центре воспитываются 25 детей, - отметил Кенесары Нуршинов. По словам акима поселка, 140 детей в поселке Круглоозерное все еще стоят в очереди в детские сады. – По принципу ГЧП ТОО "Уральскземтрубсервис" начинает строительство детского сада на 160 мест. Стоимость проекта 600 млн тенге. Кроме того, ТОО "Камкор курылыс" ведет работу по приспособлению уже имеющегося здания под детский сад на 100 мест. Стоимость данного проекта около 170 млн тенге, - отметил аким сельского округа. Стоит отметить, что по программе "7-20-25" в селе строится трехэтажный 48-квартирный дом для работников бюджетных организаций. – Была организована встреча с представителями стройкомпании и Жилстройсбербанка. Стоимость проекта около 400 млн тенге. В первую очередь жилье будет выдаваться сотрудникам бюджетных организаций и государственным служащим. У каждого жителя будет свое жилье. В настоящее время определено место строительства, через аукцион был приобретен земельный участок. После оформления разрешительных документов начнется и строительство, - заявил Кенесары Нуршинов.