Проверенный способ!Природа сама исцеляет. Этот простой настой на имбире, облегчил многим людям головную боль и мигрень.2ст. простой воды 1ст. воды с газами 1 лайм или небольшой лимон 0,5ст. имбирь очищенный и натертый 1ч.л. меда Как вода закипит, добавьте имбирь. Томите пять - десять минут на медленном огне. Процедите жидкость в баночку. Добавьте сок лайма и мед по вкусу.Корень имбиря – обладает просто целительным, болеутоляющим, противовоспалительным, обезболивающим эффектом от мигрени, без противопоказаний. Имбирь полезен при ОРВИ, отличный иммуностимулятор, положительно влияет на пищеварительную систему, устраняет дыхательную недостаточность и обладает противорвотным свойством. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!