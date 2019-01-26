Проверенный способ! В аптеке так много всего от головной боли, но ничего не помогает. А бывает боль такая сильная, что одна таблетка не спасет. А когда болит голова хочется сделать, что угодно, лишь избавиться от этого. Не зацикливайтесь на таблетках! Вспомните бабушкины методы. Помните, издавна, в каждой деревне была бабушка – травница. Подберет нужную травку и все боли проходят. Природа сама исцеляет. Этот простой настой на имбире, облегчил многим людям головную боль и мигрень. Понадобится: 2ст. простой воды 1ст. воды с газами 1 лайм или  небольшой лимон 0,5ст. имбирь очищенный и натертый 1ч.л. меда Как вода закипит, добавьте имбирь. Томите пять - десять минут на медленном огне. Процедите жидкость в баночку. Добавьте сок лайма и мед по вкусу. Целебные свойства Корень имбиря – обладает просто целительным, болеутоляющим, противовоспалительным, обезболивающим эффектом от мигрени, без противопоказаний. Имбирь полезен при ОРВИ, отличный иммуностимулятор, положительно влияет на пищеварительную систему, устраняет дыхательную недостаточность и обладает противорвотным свойством. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!