В прошлом веке, в Италии применили кокос, чтобы украсить мебель. Эта идея нашла свое продолжение и развитие. В 21 веке стала популярно в Европе, а теперь дошла и до нас.На сегодняшний момент – скорлупа ореха это отделочный материал, который смотрится очень эффектно. При этом она нисколько не потеряла своих природных свойств.Скорлупу нарезают промышленным лазером на прямоугольники небольшого размера, которые скрепляют природной смолой. Она сохраняет особенности ореха и обеспечивает надежную склейку.За счет этого, получается как бы бесшовное покрытие. Мозаика прочна и не подвластна механическим повреждениям.позволит воплотить множество интересных задумок. Орех нестандартный отделочный материал.Мозаика благодаря различным методам обработки и нарезки имеет разные виды и форму. Делая ее из верхнего, темного слоя – получат относительно гладкую текстуру. Если будут использовать светлый, внутренний слой – получат шершавую.Далее, что - то отшлифовывают не полностью, сохраняя фактуру поверхности, другое – шлифуют полностью до полировки.Ореховая скорлупа имеет высокую прочность и содержит огромное количество растительных смол, поэтому стойка к истиранию, термоустойчива.Это экологически чистый природный материал ко всему прочему будет заботиться о вашем здоровье. Кокос выделяет биологически активное вещество – обладающее антибактериальными свойствами