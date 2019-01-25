Иллюстративное фото и архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 января в Уральске ожидается переменная облачность, снег. Днем столбики термометров опустятся до 14 градусов, ночью -25. В Атырау также переменная облачность. Днем -5, ночью -7. Переменная облачность и 12 градусов мороза днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 18 градусов ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +6, ночью 2 градуса тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.