В этом году в Уральске выдалась снежная зима. По словам коммунальщиков, на сегодняшний день из города вывезено 360 тысяч кубометров снега. Работники ТОО "Жайык Таза Кала" трудятся в две смены. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что за прошедшую ночь выпало 8,5 мм осадков, высота снежного покрова по постоянным рейкам выросла на 17 см. Общая высота снежного покрова 60 см, по многолетним данным средняя высота снега на этот же день составляет 23 см. - За последнее 35 лет максимальная высота снега по постоянным рейкам за январь наблюдалась в 1987 году и составляла 55 см ( в январе 2019 года - 60 см). С 1 по 25 января в Уральске выпало 33,6 мм осадков. Это больше месячной нормы даже на сегодняшний день. Норма за январь составляет 28 мм, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.