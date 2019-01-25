Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Атырау от представителей авиакомпании "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на регистрации на авиарейс сообщением Атырау - Астана в зале вылета внутренних рейсов находятся два пассажира, которые ведут себя неадекватно. - По словам заявителей, правонарушители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес работников аэропорта. В ходе проверки установлены граждане Китая. Одному 51 год, другому - 41, - отметили в пресс-службе. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных было алкогольное опьянение средней степени. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения мужчин оштрафовали на 5 МРП (12 625 тенге) каждого. Также решением суда Атырау за мелкое хулиганство они привлечены к административному штрафу в размере 5 МРП (12 625 тенге) - каждый. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.