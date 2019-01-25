Проект молочного комплекса "Ringo-Milk" в Теректинском районе Всего на совещании было рассмотрено четыре инвестиционных проекта. Первым свой проект представил управляющий директор ТОО "Уральский трансформаторный завод" Акжол Сауранбаев. Их предприятие планирует выпускать охлаждающие радиаторы для трансформаторов. По его словам, сейчас эти радиаторы закупаются в Китае. - Мы хотим обеспечить рынок своей продукцией, так как подобные радиаторы не выпускаются на пространстве СНГ. 250 человек трудятся у нас на заводе, при реализации проекта будет создано еще 110 рабочих мест. Кроме того, мы стараемся заботиться о своих рабочих. У нас есть общежитие, где живут 50 рабочих. В планах у нас построить 9-этажный дом, на первом этаже которого будет располагаться детсад для детей сотрудников, а на втором бизнес-центр и супермаркет, - рассказал Акжол Сауранбаев. Также свой проект по строительству молочно-товарного комплекса "AMANAT" в селе Пугачево Бурлинского района представил руководитель одноименного крестьянского хозяйства Бакыт Далабаев. По его словам, реализация проекта обойдется в 2,5 млрд тенге. На строительстве задействовано 30 человек, при введении проекта в эксплуатацию будет создано 215 рабочих мест. Нужно отметить, что строительство уже начато. - Мы получили землю, оградили участок, начали строительные работы. В сентябре планируем завоз в КРС, закупать будем в Голландии. Я ездил в Россию, в Беларусь, чтобы перенять их опыт. Также мы приглашали специалистов из России. Чтобы обеспечить скот кормом, будем сеять траву и кукурузу, - пояснил Бакыт Далабаев. Акиму ЗКО понравилась эта идея. - Мы планируем диверсифицировать экономику, то есть не только сидеть и на Карачаганак смотреть, - заявил Алтай Кульгинов. Еще один проект по строительству молочного комплеса "Ringo milk" в Теректинском районе представил Кикбай Айдаралиев. Он рассказал, что их проект стоимостью 3,9 млрд тенге обеспечит 150 рабочими местами людей на время строительства, 39 рабочих мест будет создано в период эксплуатации. В данный момент у ТОО имеется 850 голов КРС. - Мы планируем начать строительство в 3 квартале 2019 года, ввод в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Также для обеспечения кормом мы реализуем проект орошения земель на тысячу гектаров. Купили дождевальную установку в прошлом году. Хочу сказать, что опыта у нас немного в сфере переработки молока, и в министерстве сельского хозяйства нам предложили бизнес-партнера, итальянскую компанию "ROTA GUIDO". Они разработали для нас ПСД. У них есть опыт, компания работала в Алматы. У нас коровник, к примеру, будет полностью автоматизирован, через Wi-Fi мы будем контролировать физическое состояние коров, - сообщил Кикбай Айдаралиев. Предприятие будет работать с мощностью 7 тысяч тонн молока и 8 тысяч тонн корма в год. Финансирование на 60% осуществляется агрокредитной корпорацией. Сбывать молочную продукцию ТОО планирует АО "Береке", мощность переработки которого составляет 150 тонн молока в день, а также ТОО "Жастык" и местные супермаркеты. Алтай Кульгинов подтвердил, что в области местная продукция не покрывает потребностей супермаркетов. Последним был рассмотрен проект строительства домов компанией "K7 GROUP". По словам замдиректора компании Тимура Утемуратова, они успешно реализуют свои проекты в Актау, Актобе и Атырау. - При реализации проекта будет создано 500 рабочих мест. Мы готовы инвестировать 20 млрд тенге. Планируется строить 9-этажные дома. все строительные материалы, которые производятся в ЗКО, будем закупать здесь. Мы определили три места для строительства: район Мясокомбината, микрорайон Самал и полигон для вывоза снега вдоль трассы Уральск - Самара, в районе рынка "Ел Ырысы", - рассказал Тимур Утемуратов. Нужно отметить, что возводимое жилье будет класса комфорт. Стоимость квадратного метра до 150 тысяч тенге. Квартиры можно будет приобрести по госпрограммам. Подводя итоги, Алтай Кульгинов подчеркнул, что возводимое жилье должно быть доступным для населения, чтобы его можно было приобрести по государственным ипотечным программам. - Все инструменты господдержки будут оказаны, - заявил глава региона.Проект молочно-товарного комплекса "AMANAT" в Бурлинском районеПроет дома компании "K7 GROUP" Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.