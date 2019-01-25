ДТП произошло утром 25 января недалеко от границы с Актюбинской областью, на 514 километре автодороги Самара-Шымкент. - 24 января в 23.30 водитель транспортного средства марки "Скания" допустил наезд на стоящий на обочине полуприцеп автомобиля марки "ДАФ", груженный фасолью. Водитель транспортного средства "ДАФ" оставил полуприцеп на обочине после того, как в прицепе произошла поломка. Сам он отъехал поесть в кафе, расположенном неподалеку, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Как сообщили в полиции, водитель "Скании" после столкновения был доставлен в травмпункт Сырымской районной больницы. - 24 января примерно в 23. 30 а трассе Самара-Шымкент произошло ДТП. Мужчину 1952 года рождения в Сырымскую ЦРБ доставили сотрудники полиции. Проведен осмотр хирургом, сделана рентгенография. Он получил ушибы, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Следует отметить, что позже на этой же автодороге у поворота на озеро Шалкар произошло столкновение двух легковых автомобилей "Мерседес" и "Тойота". По предварительной информации, один человек погиб. - В столкновении двух легковых авто на трассе Самара-Шымкент мужчина 1978 года рождения скончался на месте происшествия. Мужчина 1965 года рождения находился в стрессовом состоянии, ему была оказана медпомощь, в госпитализации не нуждается, - рассказали в управлении здравоохранения. Другие подробности аварий выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.