- 23 января в селе Акколь Курмангазинского района после проведения вакцинации 16-летней девушке стало плохо. Местный медперсонал вызвал терапевтов из района. Подростка доставили в центральную районную больницу, - рассказала Гульшара Мутиева.

По информации директора ЦРБ, была оказана всесторонняя медицинская помощь. Судороги не были замечены, лишь небольшое подергивание рук и ног. 24 января санитарной авиацией подростка доставили в областную детскую больницу, сделали компьютерную томографию. Никаких нарушений обнаружено не было. Медики заявляют, что состояние подростка не вызывает опасения, сейчас проводится углубленное комплексное обследование. - Выяснилось, что в этой семье есть мальчик, учащийся пятого класса, страдающий эпилепсией, - отметила Гульшара Мутиева. – Это тоже, возможно, повлияло на восприятие прививки. Почему ей стало плохо после вакцинации, выясняют специалисты. Может это от боязни прививки, истерика, тоже нельзя исключать. У меня 20-летний педиатрический стаж и я не видела, чтобы от этой антидифтерийной прививки кому-то стало плохо. Как сообщили в управлении здравоохранения, данная прививка проводится в Курмангазинском районе с октября прошлого года. В район доставлено 800 доз вакцины. На сегодняшний день привито 220 подростков. Ни у одного из них не было осложнений для здоровья. По области этой серии вакцин получено 30800 доз, для проведения плановой вакцинации против дифтерии и столбняка для активации и продления иммунитета приобретенного ранее в детском возрасте. Охват их на сегодня более 50%, жалоб на здоровье у получивших вакцины не было. - На данный момент здоровье девочки нормальное, температура нормальная, судорог нет, ее ничто не беспокоит, - отметили в областном управлении здравоохранении. Побочные действия вакцинации - повышение температуры, озноб, припухлость места инъекции у подростка обнаружены не были.