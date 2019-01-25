Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 января в здании областного драматического театра имени Х.Букеевой прошел семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок. В семинаре приняли участие вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев, аким ЗКО Алтай Кульгинов, сотрудники министерства финансов, представители местных исполнительных органов, представители акиматов Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», общественных организаций и бизнес-сообществ. Стоит отметить, что министерством финансов разработан законопроект, предусматривающий централизацию государственных закупок и законодательное регулирование закупок субъектов квазигосударственного сектора. Как рассказал Руслан Бекетаев, нововведение закона можно условно разделить на три блока. – Первое - это поправки, направленные на упрощение процедур государственных закупок. Второе - это нормы, направленные на повышение квалификации потенциальных поставщиков. Третье - поправки, направленные на снижение доли закупок из одного источника. Это существенно упрощает закупки по малозначительным работам и услугам. Увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника по работам и услугам со 100 МРП до 500 МРП. В основном, эта норма коснётся заказчиков с небольшими бюджетами, такие как детские сады, школы, поликлиники, больницы, дома культуры, интернаты, дома престарелых. В закупках способом запроса ценовых предложений заказчикам дается право указывать в документации на фирменные наименования товаров. Это позволит закупать более качественные товары. устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика. Оно будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда. Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем Комитета государственных доходов. Это также позволит повысить поступление налогов. Закон направлен на широкое применение закупок способом конкурса с использованием предварительного квалификационного отбора, - отметил Руслан Бекетаев. Кроме того, теперь подтверждать наличие материальных ресурсов, документами о приобретении или бухгалтерскими документами не требуется, достаточно будет приложить только техпаспорта на технику, подлежащей регистрации. Также упрощаются требования к трудовым ресурсам, где нужно подтверждать только аттестованных инженерно-технических работников. – Принятым законом акцент сделан на качество, которое, в первую очередь, зависит от квалификации участников закупок, поэтому основная часть поправок направлена на повышение их квалификации путем усиления требований к ним. Полагаю, что принятый закон улучшит ситуацию в сфере госзакупок и позволит снизить коррупционные риски, - заключил Руслан Бекетаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.