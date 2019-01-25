Иллюстративное фото Прокуроры отмечают, что криминогенная ситуация в области характеризуется снижением преступности на 18% - с 8 392 до 6 878. В частности, принятые меры по профилактике и предупреждению преступности позволили снизить количество краж на 24% - с 5 130 до 3 918, а хулиганств на 36% - с 267 до 171. Кроме того, восстановлены права и пресечены факты вовлечения в орбиту уголовного преследования 6 субъектов бизнеса. - Также, в ходе досудебного расследования возмещен причиненный ущерб на сумму 3,9 миллиарда тенге, в том числе, в доход государства 3,6 миллиарда тенге. В рамках защиты экономических интересов государства в региональный бюджет взыскано свыше 3,9 миллиарда тенге, возвращено государству имущества на сумму свыше 250 миллионов тенге, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности перед 568 работниками предприятий в размере 98 миллионов тенге. Организован профилактический осмотр свыше 51 тысячи детей, не проводившийся в течение трех лет. По данному факту виновные лица был привлечены к дисциплинарной ответственности. - По акту прокуратуры 108 студентов получили повышенные стипендии на сумму 7 миллионов тенге, которых они были незаконно лишены, а порядка тысячи учителям выплатили доплаты в размере 13 миллионов тенге за обучение детей-инвалидов. Также, были прекращены факты удержания подоходного налога с инвалидов. В истекшем году со 135 таких граждан государственными учреждениями незаконно удержаны налоги в размере 10,9 миллиона тенге, - уточнили в пресс-службе надзорного органа. В учреждениях здравоохранения на 50-60% снижены цены на справки, искоренена практика взимания денежных средств с охотников за добычу опасных хищных животных. По акту прокурорского реагирования отменены действующие тарифы 7 субъектов естественных монополий и введены временные компенсирующие тарифы, чем улучшено положение свыше 57 тысяч граждан и порядка тысячи предпринимателей области. Таким образом, тариф на электроэнергию был снижен с 5,31 на 4,51 тенге/кВт. - Плюс ко всему была прекращена незаконная практика по взиманию 100% предоплаты с субъектов бизнеса за потребление электроэнергии. В рамках проводимой работы по защите материальных интересов государства предотвращены необоснованные потери бюджета на сумму 1,2 миллиарда тенге по делам о государственных закупках и налоговым спорам, - заключили в прокуратуре. В сфере земельных отношений по актам прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 40 должностных лиц, в бюджет поступило 70 миллионов тенге от реализации земель в собственность, государству возвращены земельные участки общей кадастровой стоимостью 31,2 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ