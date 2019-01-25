Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению управления здравоохранения Актюбинской области, вечер 17 января для семьи Рамазан из Шалкарского района чуть не обернулся большой трагедией. Их годовалый сын Альтаир начал задыхаться и синеть на глазах у родителей. Экстренно ребёнок был доставлен в Шалкарскую ЦРБ, где после осмотра врачей малышу был выставлен диагноз - инородное тело в верхних дыхательных путях. - Заместитель главного врача лечебного учреждения связался с координатором санитарной авиации Актюбинской области для решения вопроса об оказании квалифицированной помощи специалистами областного центра. Оперативно была сформирована мобильная бригада санитарной авиации в составе детского хирурга-эндоскописта детского стационара Актюбинского медицинского центра Досмаганбетова, детского анестезиолога-реаниматолога санавиации Абдуллаевой и фельдшера санавиации Чен. Из-за нелетной погоды бригаде пришлось выехать в Шалкар на реанимобиле. Несмотря на гололёд и туман, рискуя собственными жизнями, медицинские работники прибыли на место уже ночью. Врачи оценили состояние ребёнка как тяжелое из-за дыхательной недостаточности. Альтаир кашлял, у него отмечалась осиплость голоса. Было решено экстренно под наркозом провести пациенту бронхоскопию. В просвете трахеи оказалось инородное тело - фрагмент ореха, наполовину закрывавший просвет трахеи. После установки причины, инородное тело было извлечено и удалено. Ребенок свободно задышал и дыхательная недостаточность была устранена, - сообщили в управлении, отметив, что благодаря оперативной и слаженной работе актюбинских врачей жизнь маленького пациента спасена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.