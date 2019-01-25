Благотворительное мероприятие «Саркыт», основанное на традициях великой степи, было устроено Ассамблеей народа Казахстана ЗКО совместно с ОО «Центр семьи – «Ақ Отау» и волонтерами молодежного движения «Жангыру жолы». – Саркыт – это угощение с праздничного дастархана после мероприятия, – говорит заместитель директора коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» аппарата акима ЗКО Жамал Ихсанова. – Акция имеет воспитательное значение, привитие бережного отношения к пище и призыв поделиться с нуждающимися, особенно в холодные зимние месяцы. В планах у нас проведение и других акций. Согласно народным традициям, мы готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Каждый месяц у нас распределен. Контейнеры с еще горячими первыми и вторыми блюдами, салаты, хлеб получили около 20 людей без определенного места жительства. По их словам, такое внимание согреет их и поможет им пережить морозный день. Акцию помогли организовать рестораны города. По словам руководителя ОО «Центр семьи – «Ақ Отау» Алтынай Искалиевой, отрадно, что данная акция совпала с таким морозным днем. Она принесла шарф и теплые перчатки и передала их проживающим в центре.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.