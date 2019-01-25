24 января для проживающих в центре социальной адаптации лиц, не имеющих определенного места жительства, была устроена благотворительная акция «Саркыт», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благотворительное мероприятие «Саркыт», основанное на традициях великой степи, было устроено Ассамблеей народа Казахстана ЗКО совместно с ОО «Центр семьи – «Ақ Отау» и волонтерами молодежного движения «Жангыру жолы». – Саркыт – это угощение с праздничного дастархана после мероприятия, – говорит заместитель директора коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» аппарата акима ЗКО Жамал Ихсанова. – Акция имеет воспитательное значение, привитие бережного отношения к пище и призыв поделиться с нуждающимися, особенно в холодные зимние месяцы. В планах у нас проведение и других акций. Согласно народным традициям, мы готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Каждый месяц у нас распределен. Контейнеры с еще горячими первыми и вторыми блюдами, салаты, хлеб получили около 20 людей без определенного места жительства. По их словам, такое внимание согреет их и поможет им пережить морозный день. Акцию помогли организовать рестораны города. По словам руководителя ОО «Центр семьи – «Ақ Отау» Алтынай Искалиевой, отрадно, что данная акция совпала с таким морозным днем. Она принесла шарф и теплые перчатки и передала их проживающим в центре. Георгий ЖОРОВ Фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.